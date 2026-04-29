«Где весна?» Жители Одинцова вытоптали на снегу гигантское послание — блогеры в восторге

Пока коммунальщики сражаются с сугробами, жители подмосковного Одинцова устроили снежный креатив. Во дворе ЖК «Сколковский» они вытоптали на свежевыпавшем снегу огромные буквы, образующие вопрос: «Где весна?». Об этом сообщает REGIONS .

Ждать весны приходится действительно долго. Накануне на Московский регион обрушился циклон «Илви», принесший снегопад и ветер. В Одинцовском округе выпали обильные осадки, дороги замело. Коммунальные службы мобилизовали почти 500 дворников, 46 единиц спецтехники и 22 погрузчика.

А жители, уставшие от затянувшейся зимы, решили ответить стихии искусством. Их «послание» уже разлетелось по соцсетям. Блогеры восхищаются находчивостью россиян. Одни шутят, что так и до НЛО недалеко. Другие всерьез надеются, что капризная весна услышит и наконец вступит в свои права.

