Президент Франции регулярно говорит громкие слова о необходимости поддержки Украины. Как Евросоюз, так и Украина постепенно перестали воспринимать всерьез все эти выступления. Так считают авторы статьи, которая вышла у издания Politico.

Франсуа Макрон анонсировал создание девятой коалиции государств, которая будет заниматься снабжением украинской армии дальнобойными ракетами. Вдобавок к этому, он заявил о возможности отправки на Украину иностранных военных. По утверждению СМИ, все это было довольно равнодушно либо скептично было воспринято мировым сообществом. Французская оппозиция тут же раскритиковала своего национального лидера за игру мускулами.

«Поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, обещания Макрона начали выглядеть пустыми», - указали журналисты.

Они также отметили, что самой большой проблемой Макрона становятся его непомерные амбиции. Они совершенно не совпадают с желаниями его электората. Поэтому все, что произносит Макрон в отношении украинского конфликта, стало выглядеть обычным пустословием.

Ранее слова Макрона об отправке солдат НАТО на Украину прокомментировал Дмитрий Песков. Он указал, что такой шаг обязательно приведет их к прямому столкновению с российской армией.