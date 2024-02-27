В Кремле заявили о неизбежности столкновения России с НАТО в случае отправки войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отправки солдат западных стран на Украину. По словам представителя Кремля, в таком случае столкновение России с НАТО будет неизбежным. Его цитируют РИА Новости.

Песков так прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который на парижской конференции, посвященной Украине, заявил о недопущении победы России в украинском конфликте. Французский лидер также сообщил, что западные страны обсуждают возможность отправки на Украину своих военных.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что многие европейские государства отдают себе отчет о возможных последствиях таких действий, а также понимают потенциальную опасность вовлечения своих солдат в горячий конфликт.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также высказался об итогах встречи в Париже. Он сообщил, что на конференции никто не говорил о мире, а, наоборот, на ней обсуждали продолжение конфликта с возможностью отправки военных из западных стран на Украину.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала специальной военной операции на Украине.