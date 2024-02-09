Politico: среди ВСУ нового главкома Сырского прозвали «мясником» и «генералом 200»

Солдаты ВСУ дали своему новому главкому Александру Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» из-за потерь, которые войска несут под его командованием. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских военных.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководить армией страны будет новая команда, а главкомом будет Александр Сырский, который займет место Валерия Залужного.

Источники издания заявили, что за Сырским уже успели закрепиться прозвища «мясник» и «генерал 200» из-за потерь, сопутствующих его командованию. Один из источников также пояснил, что «генералом 200» его называют по аналогии с «грузом 200» – обозначения для погибших солдат.

Один из украинских капитанов, беседовавших с американскими журналистами заявил, что назначение Сырского на данную должность является «очень плохим решением».

Журналисты отметили, что среди украинских рядовых новоиспеченный главком имеет очень дурную репутацию. Сырский считается командующим, подвергающим солдат опасности и не скупящимся на жертвы на поле боя, добавили они. Сырский известен тем, что повел ВСУ в «мясорубку» в Артемовске в ДНР, объяснили авторы материала.