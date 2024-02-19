Politico: США поставили перед собой цель не дать развалиться украинской армии

Все планы Соединенных Штатов и их союзников в отношении Украины сейчас стали заметно скромнее, чем были раньше. Они просто стремятся, чтобы ВСУ продолжили свое существование и борьбу с Россией. Так считают обозреватели из газеты Politico.

У издания вышла статья, авторы которой напомнили, что у Запада нет никаких планов насчет возможности победы Киева в текущем конфликте. Все должностные лица старательно обходят в своих речах перспективы украинцев по части противостояния российским войскам.

«План сейчас состоит в том, чтобы просто удерживать украинскую армию от развала», - указали журналисты.

Именно по этой причине на всех совместных фото союзников Украины присутствуют представители Белого дома. Америка дает понять, что она поддерживает противостояние против РФ. В то же время реальный вклад в это дело со стороны США продолжает быть скромным. Власти не понимают, как преодолеть сопротивление республиканцев в выделении помощи Киеву.