Politico: Трамп заработал на своем тюремном фото 7 млн долларов

Издание отмечает, что Трамп прилично заработал на продаже сувенирных товаров (футболок и плакатов) с принтом своей тюремной фотографии. Заработанная сумма будет потрачена на предвыборную компанию миллиардера.

«Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты. Только в пятницу он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем его предвыборной кампании», — рассказал Politico источник, знакомый с итоговыми показателями мерча.

В материале издания уточняется, что всего за последние несколько недель экс-глава Белого дома смог привлечь на предвыборную кампанию порядка 20 млн долларов пожертвований своих сторонников.

25 августа Трамп приехал в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается его четвертое уголовное дело, посвященное влиянию на итоги выборов президента США в 2020 году. Бывшего главу государства отпустили под залог в размере 200 тысяч долларов.

В общей сложности Трампу предъявили 91 обвинение. Сам политик называет уголовное преследование против него попыткой помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. В совокупности республиканцу грозит 700 лет тюрьмы.