Сроки украинского контрнаступления увеличились из-за того, что ВСУ пришлось поменять тактику. Об этом в четверг, 10 августа, сообщила американская газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

«Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва», – следует из материала издания.

Советник отмечает, что никаких прогнозов по украинскому «контрнаступу» никто не делает, поскольку ситуация остается тяжелой.

Президент России Владимир Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По словам главы государства, украинские военные не испытывают успехов ни на одном из направлений – ни на южнодонецком, артемовском и запорожском. Путин отметил, что российские военные, наоборот, выполняют свои задачи оперативно.

4 августа Министерство обороны РФ сообщило, что украинские войска за два месяца контрнаступления потеряли более 43 тысяч солдат и более 4,9 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе поставленных Западом.

Путин неоднократно заявлял, что любая поставленнае западными «партнерами» техника ВСУ будет являться законной целью для ВС РФ.