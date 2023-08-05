Politico: украинским пилотам нужно повысить уровень английского для обучения пилотированию F-16

На данный момент только 8 из более чем 30 пилотов ВСУ готовы приступить к обучению пилотированию американских истребителей F-16. Остальным еще предстоит пройти курсы по изучению английского языка. Об этом сообщила американская газета Politico .

В издании сообщили, что из 30 пилотов, только 8 свободно владеют интернациональным языком. Они смогут приступить к обучению, когда план подготовки будет готов.

Всего обучение пройдут 2 эскадрильи украинских пилотов, в состав которых входит 32 человека. 24 из них отправятся в Великобританию чтобы выучить английский до уровня, необходимого для прохождения подготовки.

Недавно военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что F-16 во многих аспектах уступают российским истребителям Су-30 и Су-35. По словам эксперта, отечественная техника оснащена более мощными радарами, большим количеством боеприпасов и лучше уклоняется от вражеских ракет.