Politico: в ЕС назвали Вэнса — катастрофой для Украины

В Европейском союзе пришли в ужас от номинации от Республиканской партии США на пост вице-президента страны сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса, который слывет явным украинофобом и сторонником завершения украинского конфликта на условиях Москвы.

Как пишет Politico, в ЕС уверены, появление Вэнса на олимпе американского политикума может стать «катастрофой» для Украины.

«Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что назначение Вэнса стало «катастрофой» для Украины», — говорится в публикации издания.

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, выставив его, по сути, двойником Дональда Трампа.

Также стало известно, что действующий вице-президент США Камала Харрис уже предложила Джей Ди Вэнсу провести с ним теледебаты, пишет издание Politico со ссылкой на предвыборный штаб Байдена.