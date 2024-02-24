Отмечается, что происходящее связано с проблемами по согласованию в конгрессе США очередного пакета американской финансовой помощи.

«Почти все убеждены, что помощь придет в ближайшее время. Пока администрация президента ждет хороших новостей из США, она также работает над улучшением мобилизации и военного планирования», — отметил источник.

Напомним, палата представителей конгресса находится до 28 февраля на каникулах. К настоящему времени шансов на принятие закона о перечислении около 60 млрд долларов Украине довольно мало. Спикер палаты Майк Джонсон и остальное республиканское большинство выступает резко против указанного финансирования киевского режима, стремясь выделить средства на укрепление границы США с Мексикой.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.