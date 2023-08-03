Politico: встреча по Украине может пройти в сентябре на полях Генассамблеи ООН

Встреча по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила американская газета Politico .

«Украина также рассматривает эту встречу как возможный предвестник давно анонсированного саммита мира», – отмечает газета.

Другой источник Politico, пожелавший остаться анонимным, заявил, что встреча на уровне руководителей стран может пройти в кулуарах сентябрьской ГА ООН или на саммите «Большой двадцатки» (G20), который будет организован в Индии. Отмечается, что политики могут провести еще одну встречу по ситуации на Украине к концу этого года.

29 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что 5-6 августа в Джидде Саудовской Аравии пройдет встреча по конфликту на Украине, в которой примут участие представители 30 государств. Примечательно, что на нее Россию не позвали.

Издание сообщило, что на предстоящем собрании будут присутствовать представили Бразилии, Японии, Турции, Индии, ЕС и США.

В МИДе РФ, комментируя информацию о готовящейся встрече в Саудовской Аравии, заявили, что она является еще одним подтверждением антироссийской коалиции.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге заявил, что украинские власти сами не идут на мирное решение вопроса. Как отметил глава государства, президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне решил ограничить все связи с российской стороной.

Ранее свои проекты по урегулированию украинского кризиса предложили КНР и страны Африки.