По словам одного из представителей Пентагона Сабрины Сингх, для того чтобы Вашингтон дал согласие на отправку истребителей F-16, Киев должен соответствовать нескольким критериям. По мнению политика Николая Старикова, в Штатах намеренно не предъявляют конкретных требований к Незалежной для согласия на передачу F-16. Об этом сообщает радио Sputnik.