Политик Стариков считает, что США предъявляют Украине неясные условия для получения F-16
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По словам одного из представителей Пентагона Сабрины Сингх, для того чтобы Вашингтон дал согласие на отправку истребителей F-16, Киев должен соответствовать нескольким критериям. По мнению политика Николая Старикова, в Штатах намеренно не предъявляют конкретных требований к Незалежной для согласия на передачу F-16. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что делается такое специально для наличия свободы.
По словам политика, все это свидетельствует о том, что США поступают на свое усмотрение относительно Украины по критерию «хочет или не хочет».