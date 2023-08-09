Политолог Асафов объяснил вероятность новых атак дронов после заявлений Зеленского

По словам политолога Александра Асафова, слова украинского лидера об отсутствии планов у киевского режима на перенос конфликта на российскую территорию являются только желанием подстроиться под информповестку встречи в Джидде. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что в рамках своей готовности перейти к обсуждению мирных планов участники переговоров требуют от президента Незалежной каких-либо обещаний.

По мнению эксперта, в любом случае к заявлениям Зеленского не следует относиться всерьез.