Политолог Атаев считает, что западные страны принуждают Тбилиси вступить в противостояние с Москвой
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По словам политолога Артура Атаева, западные государства стараются надавить на Грузию, чтобы она вступила в противостояние с Россией, включая открытие против Москвы второго фронта. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что стимулирование Тбилиси к противостоянию с Москвой имеет ряд векторов: европейский, который не особо активный, поскольку после ухода Саакашвили отношения Брюсселя и Тбилиси довольно прохладные, и американский, более агрессивный, и наиболее агрессивный - украинский вектор.
По мнению эксперта, протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах являются попыткой Запада «реанимировать Майдан», попыткой открытия второго фронта. Однако этим вторым фронтом могут быть не только военные действия, но и формирование идеологии противостояния с Россией.