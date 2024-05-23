Политолог Атаев считает, что западные страны принуждают Тбилиси вступить в противостояние с Москвой

По словам политолога Артура Атаева, западные государства стараются надавить на Грузию, чтобы она вступила в противостояние с Россией, включая открытие против Москвы второго фронта. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что стимулирование Тбилиси к противостоянию с Москвой имеет ряд векторов: европейский, который не особо активный, поскольку после ухода Саакашвили отношения Брюсселя и Тбилиси довольно прохладные, и американский, более агрессивный, и наиболее агрессивный - украинский вектор.

По мнению эксперта, протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах являются попыткой Запада «реанимировать Майдан», попыткой открытия второго фронта. Однако этим вторым фронтом могут быть не только военные действия, но и формирование идеологии противостояния с Россией.