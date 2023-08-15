Политолог Батурин назвал способ попытки заручиться поддержкой запада у Киева
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По словам секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в «мирном плане Зеленского». Он также отметил, что западные страны не оказывают давления на Украину для старта переговоров с РФ. По словам политолога Дениса Батурина, таким способом киевский режим старается заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Запад же, напротив, осознавая возможности Незалежной, продумывает договоренности с Москвой.
По его мнению, политики Запада думают о некотором перемирии, позволяющем украинской армии накопить силы.