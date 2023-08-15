Политолог Батурин назвал способ попытки заручиться поддержкой запада у Киева

По словам секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в «мирном плане Зеленского». Он также отметил, что западные страны не оказывают давления на Украину для старта переговоров с РФ. По словам политолога Дениса Батурина, таким способом киевский режим старается заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.