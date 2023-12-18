Политолог Батурин пояснил смысл нахождения прослушки в кабинете Залужного

СБУ подтвердила данные о выявлении прослушивающего устройства в кабинете главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, по факту было возбуждено уголовное дело. По словам политолога Дениса Батурина, обнаружение данного устройства свидетельствует о том, что Залужного вводят в предвыборную политическую борьбу, а сама история может быть выдуманной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что не факт, что данный случай имел место, история может быть выдуманной, однако это говорит о том, что в ситуации замешаны зарубежные силы, прежде всего американский почерк.

По мнению эксперта, главкома ВСУ постепенно вводят в политическое поле как конкурента действующему президенту Незалежной Зеленскому.