Политолог Бекман пояснил, кто принимает решение о закрытии границы между Финляндией и Россией
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По словам политолога Йохана Бекмана, решения о закрытии границы с Россией принимает не Хельсинки, а Вашингтон. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что данные действия носят издевательский характер.
По мнению эксперта, большую роль в этом вопросе сыграло членство Финляндии в НАТО, что важно для США в рамах антироссийских кампаний, поскольку объективных причин для закрытия границ у самых финнов нет.
Он добавил, что это очередная провокация.