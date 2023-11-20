По словам политолога Йохана Бекмана, решения о закрытии границы с Россией принимает не Хельсинки, а Вашингтон. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что данные действия носят издевательский характер.

По мнению эксперта, большую роль в этом вопросе сыграло членство Финляндии в НАТО, что важно для США в рамах антироссийских кампаний, поскольку объективных причин для закрытия границ у самых финнов нет.

Он добавил, что это очередная провокация.