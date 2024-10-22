Политолог Безпалько пояснил, почему Вучича заставили отказаться от участия в саммите БРИКС

По словам политолога Богдана Безпалько, сербский лидер Александр Вучич был вынужден отказаться от участия в саммите БРИКС, который проходит в Казани, поскольку для Белграда приоритетной всегда была евроинтеграция. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодня в условиях резкой конфронтации Брюсселя и Москвы Сербия оказалась в трудном положении, поскольку ей не удается теперь развивать связи с обеими сторонами и приходится выбирать.

По мнению эксперта, подобный шаг можно расценить как демонстративный и недружественный, тем не менее следует понимать, что Вучича вынудили сделать данный шаг. Москве нужно в целом быть благодарной Белграду за отказ от введения санкций против России, за открытые транспортные и логистические пути, за продолжение торговли.

Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС согласовали формулу постройки в Украине.