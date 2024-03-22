В одном из американских СМИ появилась информация о том, что Штаты обратились к Незалежной с призывом о прекращении атак на российские энергообъекты, поскольку это может стать причиной роста мировых цен на нефть. По словам политолога Богдана Безпалько, такие призывы являются лицемерными. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в этом заявлении расчет на то, что наши войска могут нанести ответные удары, включая энергосистему Незалежной, что приведет к ее резкому обрушению. В таком случае Вашингтон не сможет ни помочь, ни выторговать что-то у Москвы на неофициальных или официальных переговорах. В связи с этим данные рекомендации выглядят как призыв к осторожности.

По мнению эксперта, эта позиция США является лицемерной, поскольку за любыми акциями против нашей страны стоит именно Вашингтон, хоть вылазки в Белгородскую область, хоть удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, хоть требования поставок со стороны Берлина.