Политолог Безпалько считает лицемерным призыв Вашингтона к ВСУ прекратить атаки на российские энергообъекты
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В одном из американских СМИ появилась информация о том, что Штаты обратились к Незалежной с призывом о прекращении атак на российские энергообъекты, поскольку это может стать причиной роста мировых цен на нефть. По словам политолога Богдана Безпалько, такие призывы являются лицемерными. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в этом заявлении расчет на то, что наши войска могут нанести ответные удары, включая энергосистему Незалежной, что приведет к ее резкому обрушению. В таком случае Вашингтон не сможет ни помочь, ни выторговать что-то у Москвы на неофициальных или официальных переговорах. В связи с этим данные рекомендации выглядят как призыв к осторожности.
По мнению эксперта, эта позиция США является лицемерной, поскольку за любыми акциями против нашей страны стоит именно Вашингтон, хоть вылазки в Белгородскую область, хоть удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, хоть требования поставок со стороны Берлина.