Политолог Брутер считает, что Хельсинки хочет показать себя как передовой отряд борьбы с Москвой

Глава второго европейского департамента МИД России Сергей Белев заявил, что Хельсинки ведет последовательную политику, которая направлена на конфронтацию с Москвой. По словам политолога Владимира Брутера, выбор агрессивного курса в отношении России связан с расположением страны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что финны ведут себя аналогично полякам.

По мнению эксперта, Москва может ввести ответные меры, вроде закрытия границ между странами, и это может произойти довольно скоро.