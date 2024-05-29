По словам политолога Владимира Брутера, заявления Брюсселя о решении заморозить планы по помощи Киеву не имеют реального веса и не приведут к каким-либо последствиям. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что у Евросоюза не было ни возможности, ни стремления, ни понимания для реализации подобных инициатив. Поэтому Брюссель станет полагаться на «свои» маршруты доставки и людей, участвующих в этом процессе, в связи с чем можно считать, что заявления Жозепа Борреля ничем не обоснованы.

По мнению эксперта, они размышляют, что необходимо сделать для укрепления ситуации на Украине и чтобы российская армия не могла быстро продвигаться вперед. Ключевой целью Запада является недопущение краха созданной ими военной машины. Поэтому они стараются не допустить прорыва на украинском фронте.

Он добавил, что у европейских государств разные планы на Незалежную, однако все решения принимаются в Вашингтоне. К тому же Боррель через месяц покинет свой пост, поэтому он может говорить что угодно.