Политолог Бышок назвал хорошим сигналом повторное открытие границы с Финляндией

По словам политолога Станислава Бышка, после открытия трех КПП на российско-финской границе не вернет все в прежнее русло, поскольку действуют санкции и имеются сложности в получении виз для граждан РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что закрыты эти КПП были из-за большого числа нелегалов, выезжающих за границу.

По мнению эксперта, открытие границы является хорошим сигналом, прежде всего для тех, у кого родственники живут в Финляндии, а также имеется недвижимость в этой стране.

Он подчеркнул, что при этом считать подобное действие разморозкой отношений нельзя.