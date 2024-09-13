По словам политолога Сергея Черняховского, украинского лидера Владимира Зеленского не устраивают никакие мирные планы, за исключением предполагающих его «победу». Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что «просроченный» президент Украины возомнил себя спасателем независимости Незалежной и не сможет отступить от данной иллюзии. Главарю киевского режима необходим «личный триумф» вроде несбыточного требования о возврате Украины к границам 1991 года.

По мнению эксперта, этот актер вошел в роль и мнит себя главой движения национального освобождения и живет не в реальной жизни, он живет на сцене.

Он отметил, что украинский лидер ведет наглую внешнюю политику и спокойно признается в этом, выдавая свою невоспитанность за силу и смелость.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал прогноз судьбы «просроченного» президента Украины.