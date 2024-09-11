По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, «просроченного американского обмылка» Владимира Зеленского ждет суд. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что после обсуждения украинским лидером с Западом ударов по территории нашей страны, подтвердилось, что главным для Зеленского является сохранение во власти.

По мнению парламентария, такой исход маловероятен, поскольку со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным.

Ранее он пригрозил Западу из-за ударов ВСУ по России.