Глава государства Владимир Путин предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прерванные весной 2022 года переговоры без всяких предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Политолог Артур Демчук рассказал, состоятся ли переговоры Москвы и Киева в отношении украинского кризиса, и каковы ключевые условия перемирия. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, сегодня время в объективном смысле работает против Незалежной. К тому же Трампу необходимо, чтобы было хоть какое-то соглашение, а постоянное или временное — для главы Белого дома не имеет значения, а важно, чтобы прекратился данный конфликт. Этим и объясняется тот факт, что украинское руководство в течение нескольких часов поменяло собственное мнение с жесткого ультиматума, то есть сам главарь киевского режима сорвался и заявил, что он сам готов куда-то приехать и вести переговоры лично. Это своего рода жест отчаяния.

Эксперт добавил, что тем не менее не исключена проблема нелегитимности, так как подпись Зеленского можно будет оспорить с точки зрения международного права и придраться к тому, что его полномочия истекли. Однако никто не мешает Киеву выслать на переговоры любого уполномоченного представителя.

По его мнению, будущее соглашение с Россией от украинской стороны должен подписывать тот, чья легитимность позже не станет вызывать сомнения.

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности отменить запрет на переговоры с Путиным.