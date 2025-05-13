В офисе Зеленского сообщили о готовности отменить запрет на переговоры с Путиным

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала The Breakfast Show заявил о готовности правительства прекратить действие решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО).

Согласно решению СНБО, на законодательном уровне Украины президенту запрещено проводить прямые переговоры с российским лидером. В офисе Зеленского допустили, что стороны смогут найти компромисс по урегулированию вооруженного конфликта мирным способом. В таком случае правительство может отменить решение СНБО, что позволит руководству страны юридически согласовать все вопросы.

«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — заявил советник.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев высказал мнение, что указ может быть отменен. В эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция» политик предположил, что президент Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Указ может быть не отменен, а приостановлен, уточнил спикер.

«И это, собственно, может быть решено росчерком пера, потому что это он (Зеленский. — Прим. ред.) издавал указ и этот указ может быть приостановлен или отменен на какой-то период», — отметил украинский депутат.

Указ был подписан в 2022 году, напомнил ТАСС. После предложения президента РФ о возобновлении прямых переговоров между странами, Зеленский допустил возможность личного присутствия на встрече в Стамбуле. Предполагается, что стороны могут увидеться 15 мая в Турции.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул условие переговоров с РФ в Стамбуле.