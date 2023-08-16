Политолог Денисов выразил сомнение в вероятности Киева вступить в НАТО в обмен на территории
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По словам главы канцелярии генсека военного блока Стиана Йенсена, Незалежная может стать членом НАТО в обмен на уступки территорий Москве. По словам политолога Дениса Денисова, данное заявление мало относится к действительности. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что это не может объяснить полноценно всю сложность процесса по присоединению Украины к Североатлантическому альянсу.
По мнению эксперта, это четко показали результаты саммита военного блока в литовской столице месяц назад. Тогда было заявлено, что у Незалежной нет шансов на присоединение.
Он добавил, даже в случае согласия ключевых стран процесс будет сложным и небыстрым.