Политолог допустил готовность Европы к компромиссам по Украине

Западная Европа больше готова к уступкам в вопросах Украины, чем Восточная. Тем не менее страны могут постепенно менять свою позицию и начинать вести переговоры. Соответствующее заявление сделал политолог Дмитрий Леви в интервью с изданием «Лента.ру» .

Эксперт отметил, что Украина намного менее важна для Европы, чем для Соединенных Штатов, несмотря на расположение на карте. Он заявил, что европейские страны особо не рассматривают Украину как стратегическую и геополитическую фигуру и поэтому, они готовы на компромиссы. Политолог отметил, что некоторые государства Европы уже начали менять свою позицию в украинском вопросе. Они готовы идти на переговоры, подчеркнул эксперт.

Восточная Европа же, пока отказывается менять свою позицию, указал эксперт. По мнению Леви, дело в государственности стран этого региона, которая во многом построена на отрицании всего советского. Более того, они не могут резко изменить позицию и по той причине, что сами настраивали Украину на начало конфликта.

Леви предсказал, что резко прекращать поддержку ни одна из стран не станет, но ее градус будет снижаться. Резкого решения по этому вопросу не будет, но можно ожидать постепенное снижение количества ресурсов, заключил политолог.