В Евросоюзе планируют создать спецфонд для оказания военной помощи Незалежной. По словам политолога Александра Дудчака, проект может быть соблазнительным для многих европейских политиков. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что по факту эти средства станут выделяться в качестве компенсации государствам, которые участвуют в поставке вооружения Киеву.

По мнению эксперта, словацкий опыт показывает, что чаще это просто обман.

Он отметил, что создание этого фонда могло бы стать инструментом для обхода вето, которое наложено Будапештом на выделение Украине дополнительных 50 млрд евро.