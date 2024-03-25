Политолог Дудчак считает, что страхи Запада относительно альянса Москвы, Пекина и Тегерана обоснованы

В одном из западных СМИ появилась информация о том, что альянс России, Китая и Ирана «грозит обернуться кошмаром» для Штатов и их союзников. Политолог Александр Дудчак дал оценку этому предположению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, союз указанных трех стран в действительности является весьма выгодным.

Эксперт пояснил, что три государства координируют собственные действия на внешней арене довольно эффективно, их экономические программы являются масштабными, имеется взаимопомощь во многих делах, а также взаимный интерес в энергетической сфере и в технологической.

По его мнению, у Пекина, Москвы и Тегерана рынок емкий, и транспортные коридоры создаются с их участием, поэтому страхи западных государств вполне обоснованы, поскольку это самодостаточная территория, не нуждающаяся особо в сотрудничестве с Западом, если он начинает вводить санкции и действовать как враг.