Политолог Дудчак считает, что Варшаве надоели выходки Киева

Украинские власти готовят иски к Варшаве о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе в связи с забастовкой польских перевозчиков. Политолог Александр Дудчак дал оценку данному решению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, когда дело доходит до финансов, у Польши все эмоции отступают, и их так называемая помощь Незалежной заканчивается предъявлением счетов.

Кроме того, эти два государства объединяет только пресловутая русофобия, из-за чего их можно считать лишь ситуативными союзниками.