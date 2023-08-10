Политолог Ефремов оценил призыве Евросоюза оказать давление на Россию по зерновой сделке
Фото: [©Бурджу Окутан/РИА Новости]
В Евросоюзе призвали оказать давление на Россию по зерновой сделке. По словам политолога Дмитрия Ефремова, такие способы являются устаревшими. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что подобное поведение стран Старого Света напоминает бизнес викторианской эпохи, когда оказание давления было наиболее важной составляющей переговоров.
По мнению эксперта, такая пагубная логика даже интересам Евросоюза не в полной мере отвечает.