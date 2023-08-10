Политолог Ефремов оценил призыве Евросоюза оказать давление на Россию по зерновой сделке

В Евросоюзе призвали оказать давление на Россию по зерновой сделке. По словам политолога Дмитрия Ефремова, такие способы являются устаревшими. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что подобное поведение стран Старого Света напоминает бизнес викторианской эпохи, когда оказание давления было наиболее важной составляющей переговоров.

По мнению эксперта, такая пагубная логика даже интересам Евросоюза не в полной мере отвечает.