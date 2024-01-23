Гражданин Франции Алексис Дрион, находившийся в Харькове во время удара российской авиации по расположению зарубежных наемников, публиковал в соцсетях фотографии с оружием в руках, сделанные в Незалежной. По словам политолога Дмитрия Ефремова, Париж тем самым окончательно разрушает отношения с Москвой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Франция не согласилась принять на себя роль ключевого посредника в Европе.

По мнению эксперта, французские власти станут продолжать открещиваться от соотечественников, направленных в Незалежную.