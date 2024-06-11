По словам политолога Дмитрия Еловского, итоги выборов в Европарламент, где глобалисты уступили правым партиям, были вполне ожидаемы, а ключевым проигравшим в них является французский президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, несмотря на всевозможную пропаганду и санкционную политику против нашей страны, европейский избиратель все больше думает в логике «своя рубашка ближе к телу», выразителями которой являются правые партии.

По мнению эксперта, их политика заключается прежде всего в том, что европейцы должны отстаивать собственные национальные интересы, тогда как противостояние в Незалежной является чужим для них конфликтом, где не должны погибать их соотечественники, особенно на фоне накапливающихся проблем в экономике и миграционной сфере.

Он отметил, что главным проигравшим на выборах оказался Макрон, то есть граждане его страны явно не оценили перспективу отправлять французов на верную смерть в боях на Украине, как грозился французский президент. Таким образом, реакция общества на его заявления привела к кризису политической системы, в связи с чем Макрон и был вынужден объявить о роспуске парламента ради спасения своей партии, однако на деле все выглядит так, словно данным решением он окончательно ее похоронил.