Санкционный тупик в Евросоюзе: как запрет 2026 года влияет на судьбу российского сырья в Италии
В Италии открыли аукцион по продаже 33 тысяч тонн российского сырья для стали
В итальянском порту Бриндизи выставили на торги крупную партию горячебрикетированного железа российского производства объемом около 33 тысяч тонн. Как сообщает газета Ведомости со ссылкой на документацию организаторов аукциона, минимальная сумма, которую рассчитывают выручить за сырье для выплавки стали, составляет 6,832 миллиона евро.
Прием заявок стартовал 17 ноября и завершится 18 ноября в 15:00 по местному времени, при этом минимальный шаг повышения цены установлен на уровне 50 тысяч евро. Участвовать в торгах могут как итальянские предприятия, так и иностранные сталелитейные компании, промышленные потребители и международные трейдеры. Вся партия металла складирована под открытым небом на территории портового терминала, из-за чего часть сырья подверглась поверхностному окислению, а отдельные брикеты получили механические повреждения.
Третья попытка продажи и запрет Евросоюза
Нынешний аукцион стал уже третьей по счету попыткой властей реализовать арестованную партию металла.
Ситуация осложняется санкционными ограничениями: с начала 2026 года на территории Евросоюза действует полный запрет на ввоз российского горячебрикетированного железа. При этом, по сведениям отраслевого издания SteelOrbis, находящийся в порту Бриндизи груз до сих пор так и не прошел таможенную очистку и не был выпущен в свободное обращение на европейском рынке.