В итальянском порту Бриндизи выставили на торги крупную партию горячебрикетированного железа российского производства объемом около 33 тысяч тонн . Как сообщает газета Ведомости со ссылкой на документацию организаторов аукциона, минимальная сумма, которую рассчитывают выручить за сырье для выплавки стали, составляет 6,832 миллиона евро .

Прием заявок стартовал 17 ноября и завершится 18 ноября в 15:00 по местному времени, при этом минимальный шаг повышения цены установлен на уровне 50 тысяч евро. Участвовать в торгах могут как итальянские предприятия, так и иностранные сталелитейные компании, промышленные потребители и международные трейдеры. Вся партия металла складирована под открытым небом на территории портового терминала, из-за чего часть сырья подверглась поверхностному окислению, а отдельные брикеты получили механические повреждения.

Третья попытка продажи и запрет Евросоюза

Нынешний аукцион стал уже третьей по счету попыткой властей реализовать арестованную партию металла.

Ситуация осложняется санкционными ограничениями: с начала 2026 года на территории Евросоюза действует полный запрет на ввоз российского горячебрикетированного железа. При этом, по сведениям отраслевого издания SteelOrbis, находящийся в порту Бриндизи груз до сих пор так и не прошел таможенную очистку и не был выпущен в свободное обращение на европейском рынке.