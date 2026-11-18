«Думаю, ему это все до лампочки»: Тюкавин высказался о скандале с Глушенковым в сборной
Тюкавин раскрыл детали скандала с Глушенковым в сборной России
Фото: [Константин Тюкавин/РФС]
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в интервью «Чемпионату» поделился деталями скандала в сборной с игроками «Зенита» Максимом Глушенковым и Александром Соболевым.
В октябре после матча с Нигерией (3:3) главный тренер Валерий Карпин предъявил претензии Глушенкову в том, что тот недорабатывает. Тренера поддержали Тюкавин, Данил Круговой, Наиль Умяров и другие футболисты. За Глушенкова вступился Соболев — в итоге на ноябрьский сбор оба зенитовца не поехали.
Тюкавин подчеркнул, что это был обычный мужской разговор в раздевалке после игры, который случается во всех командах. Нападающий отметил, что подобные претензии могут прилететь и в его адрес, если он сыграет неудачно.
«Не знаю, обижается он на меня или нет. Если честно, зная Макса, думаю, ему это все до лампочки. Надеюсь, он на меня не обиделся, и все будет хорошо», — сказал Тюкавин.
Сборная России завершила 2026-й календарный год победой над сборной Венесуэлы со счетом 2:0.