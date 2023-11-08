Политолог Евстафьев считает, что G7 обречена на утрату консенсуса почти по всем вопросам

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, G7 как организация обречена на утрату консенсуса по всем актуальным вопросам мировой повестки, в том числе и ближневосточному конфликту, тем не менее сохранит единство только в вопросе санкционного давления на нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik.