Политолог Евстафьев считает, что G7 обречена на утрату консенсуса почти по всем вопросам
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По словам политолога Дмитрия Евстафьева, G7 как организация обречена на утрату консенсуса по всем актуальным вопросам мировой повестки, в том числе и ближневосточному конфликту, тем не менее сохранит единство только в вопросе санкционного давления на нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что в реальности G7 становится весьма смешной организацией.
По мнению эксперта, ближневосточный конфликт вскроет политическое двуличие как стран G7, так и всего коллективного Запада.