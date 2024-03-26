Политолог Евстафьев считает, что от четкого заявления Путина по поводу теракта у Запада пошел холодок по спине

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, заявления российского лидера Владимира Путина в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» свидетельствуют о том, что Россия пока еще готова выслушать от западных стран их версию событий, однако данная версия должна быть реальной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это обращение президента РФ к гражданам было настолько четким, что из него невозможно выбросить ни одного слова. При создании учебника в будущем для тех, кто желает заниматься политикой, это выступление должно быть там в качестве обязательного материала.

По мнению эксперта, хотя Москва и готова выслушать реальную версию событий, все-таки счетчик тикает. И не стоит доводить ситуацию до момента, когда Россия не будет готова выслушивать западных партнеров относительно их роли и их соучастия в данном кровавом, циничном, запредельно жестоком теракте.