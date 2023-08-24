По словам политолога Дмитрия Евстафьева, судьба бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили должна служить предостережением для нынешнего украинского лидера, тем не менее Зеленский и его команда не осознают, что Запад практически готов найти им замену. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что политическое чутье у команды украинского президента всегда отсутствовало, а саморефлексия у киевского режима ушла полностью.

По мнению эксперта, следует понимать, что Украина не является давно суверенным государством, таким образом, Зеленский ездит на чужом велосипеде, с которого нужно вовремя слезать.