Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспорядки в Сербии стараются спровоцировать третьи силы. По словам политолога Георгия Федорова, западные государства н впервые действуют таким образом в отношении Белграда. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что такие технологии были применены в отношении Милошевича, выступавшего с принципиальной позицией против Запада.

По мнению эксперта, сербские власти в данной ситуации проявляют грамотные действия. Поэтому нельзя исключать повторения «белорусского сценария», то есть Сербия не поддастся влиянию толпы.