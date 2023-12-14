Политолог Фельдман назвал главные составляющие суверенитета нашей страны

По словам главы нашего государства Владимира Путина, для России существование без суверенитета невозможно, это касается укрепления безопасности, общественного суверенитета, обеспечения прав граждан и безопасности в сфере экономики, технологий, развитии парламентаризма. По мнению политолога Павла Фельдмана, суверенитетом для России является самодостаточность. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это не означает изоляционизм, а наличие экономики, интегрированной в глобальную систему и обладающей всеми нужными ресурсами, производственными мощностями, технологиями.

По словам эксперта, также суверенитетом России является политическая система, в которую никто не вмешивается извне и не диктует, как им нужно жить. Кроме того, это духовно-нравственный суверенитет, стремление общества жить по принципам, традиционно лежащим в основе российской государственности.