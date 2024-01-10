Политолог Фесенко считает, что из-за провальной мобилизации Украина заключит мир

Политолог Владимир Фесенко заявил, что, если все украинцы откажутся идти на фронт, Киеву придется заключать мир с Россией. Таким мнением эксперт поделился в своей колонке для украинского издания NV.

Фесенко прокомментировал новый законопроект о мобилизации. Он считает, что документ отражает истинную потребность Украины. Согласно поправкам, для граждан будут предусмотрены получение повесток в электронном формате, а также некоторые ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части.

«Если не готовы воевать все, кто в тылу, а депутаты не поддержат процесс рационализации мобилизации, тогда придется договариваться о мире на российских условиях. И еще не факт, что (ред. – президент России Владимир Путин) согласится», – поделился мнением Фесенко.

Он назвал наличие нескольких проектов мобилизации не проявлением парламентаризма, а «махровым популизмом» украинских политиков, а также отметил желание некоторых депутатов «завалить закон».

Фесенко считает, что парламентариям следует объединиться и работать над общим законопроектом, поскольку мобилизация является не прихотью Зеленского или главкома ВСУ Валерия Залужного, а потребностью страны.

9 января в Верховную Раду Украины внесли пять вариантом законопроекта о мобилизации, четыре из которых являются альтернативой правительственному законопроекту.

На Украине началась всеобщая мобилизация 24 февраля 2022 года. В этот же день президент страны объявил о введении военного положения.

Из разных областей Украины каждые день поступает информация об «обловах» военкомах на мужчин призывного возраста. Украинские СМИ пишут, что граждан ищут в спортивных залах, трамваях и другом общественном транспорте.

Ранее глава областного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во временно оккупированном Запорожье начались массовые облавы на мужчин. Молодых людей задерживают и насильно отправляют в пункты сборов.