Политолог Гаспарян считает, что указ Зеленского о российских землях необходим для «внешнего пользования»

По словам политолога Армена Гаспаряна, указ украинского лидера об «исторически населенных украинцами территориях России» прежде всего нужен Незалежной «для внешнего пользования», чтобы вытребовать у западных стран больше финансов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в Незалежной уже больше десяти лет ведется обсуждение земель Краснодарского края, Ростовской области и даже Хабаровска.

По мнению эксперта, раньше это можно было считать проявлением лютой политической шизофрении, однако теперь ситуация меняется, так как это юридический документ.

Он отметил, что этим указом Киев желает показать собственную якобы непримиримую и воинственную позицию.