Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в нашей стране ядерного оружия. По словам политолога Андрея Губина, данное соглашение было заключено ровно 30 лет назад и подразумевало оказание содействия нашей стороне в безопасной ликвидации ядерных вооружений в соответствии с договорами. Об этом сообщает радио Sputnik.