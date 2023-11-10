Политолог Губин дал оценку реакции Японии на выход Москвы из соглашения по ядерному оружию
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Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в нашей стране ядерного оружия. По словам политолога Андрея Губина, данное соглашение было заключено ровно 30 лет назад и подразумевало оказание содействия нашей стороне в безопасной ликвидации ядерных вооружений в соответствии с договорами. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что в реальности практическая польза от соглашения имела место.
По мнению эксперта, о новом соглашении в этом направлении судить трудно, поскольку многое зависит от позиции США.