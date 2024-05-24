Политолог Ибрагимов не исключил вероятность объявления импичмента президенту Грузии

Грузинский парламент с понедельника начнет процедуру по преодолению вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах. По словам политолога Фархада Ибрагимова, нельзя исключать вероятность объявления парламентом импичмент грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что запуск грузинским парламентом этой процедуры ожидаем, поскольку поведение Зурабишвили нарушает каноны политической этики. К тому же она должна понимать, что неподписание ею закона об иноагентах есть нечто иное, как подыгрывание местной оппозиции, расшатывание ситуации в стране.

По мнению эксперта, грузинскому парламенту удастся преодолеть президентское вето, а в случае дальнейшего упорства Зурабишвили ей объявят импичмент.

Он отметил, что, согласно Конституции Грузии, президент в этой стране является номинальным правителем. Ключевым руководящим органом является парламент и, соответственно, премьер-министр, в данном случае Иракли Кобахидзе является фактическим руководителем, поэтому к его словам станут прислушиваться.