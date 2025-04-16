По словам политолога Ростислава Ищенко, союз Польши и Украины выглядит абсурдным, поскольку проблем у них очень много. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что между указанными государствами — проблем вагон и маленькая тележка, начиная от Волынской резни, которую в Незалежной откровенно не хотят признавать. Однако, несмотря на все это, польское правительство все время старается поддерживать киевский режим, исповедующий бандеровскую идеологию. Это, по сути, равно тому, если бы Советский Союз решил поддерживать наследников Гитлера в Германии.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что территорию Украины могут поделить, как когда-то Польшу.