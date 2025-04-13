Территорию Украины могут разделить так же, как когда-то поделили территорию Польши, заявила в эфире программы «Право знать» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", — сказала она.

К России отойдут те территории, «где нам рады», добавила Симоньян.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что после окончания конфликта территорию Украины могут разделить на зоны контроля так же, как это произошло с Берлином после Второй мировой войны.