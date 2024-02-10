Политолог Карасев: кадровые перестановки в руководстве ВСУ знаменуют новый этап в конфликте

Изменения в составе руководства украинских ВС значат, что президент Украины Владимир Зеленский собирается идти в новое наступление. Соответствующее заявление сделал политолог Вадим Карасев в беседе с «Вышка» , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В интервью эксперт заявил, что таким образом Зеленский хочет возродить идею о возможной победе Украины военным путем. Он подчеркнул, что перестановки в генералитете ВС произошли с заменой на более лояльных солдат. По мнению украинского президента, воевать стоит за территории и Крым, добавил Карасев.

Политолог выразил мнение, что сменой главкома украинский лидер также пытается придать количество смысла в масштабной мобилизации своего населения. Аналитик считает, что развитие ситуации на поле боя и внутренняя оппозиция поставили Киев перед выбором между миром с РФ и обновлением командного состава с последующем объявлением начала нового этапа в конфликте. Карасев объяснил, что таким образом можно было бы попытаться отвлечь украинское общество от проблем.