Политолог Клинцевич спрогнозировал поведение Зеленского в ходе переговоров

Он подчеркнул, что план главаря киевского режима заключается в том, чтобы американский лидер обиделся на Россию и включил санкционный режим и давление на Москву, а также начал поставлять вооружение в Незалежную. А далее указанный процесс для них бы еще продолжился дальше, а в идеале мы бы устали и сказали: мол, мы уже устали, давайте вести переговоры как есть.

Ранее депутат Журавлев оценил слова Зеленского в ответ на предложение Путина.