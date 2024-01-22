Экс-начальник штаба военной миссии Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах призвал устроить геноцид россиян. По словам политолога Кирилла Коктыша, некоторые американские политики весьма боятся победы нашей армии, что любыми средствами стараются конфликт затянуть. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что западные страны уверены, что поражение Киева приведет к тому, что будущее мира и будущий миропорядок станут определять «враги Штатов».

По мнению политолога, они считают своими врагами Россию, Китай и Иран.

Он отметил, что поэтому для Вашингтона любые средства подойдут для затягивания конфликта.